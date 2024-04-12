У "Центренерго" розповіли, як не допустити повторної руйнації Трипільської ТЕС

Повністю зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити й енергетики вже мають пропозиції від країн Європи щодо надання обладнання. Однак відновлення станції без встановлення її захисту системами ППО, не вирішить проблему.

Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Брифінг" Української служби Голосу Америки.

За його словами, частину балістичних надзвукових ракет, що летіти у напрямку станції, вдалося збити. Однак через нестачу боєкомплекту для українських систем ППО, частина ворожих російських ракет досягнули цілі та знищили ТЕС.

Гота зазначив, що для подальшої стійкості української енергетики, передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

За його словами, без міжнародних партнерів зміцнити українську систему ППО майже неможливо, тому "ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн".

"Однак знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - сказав голова Наглядової ради "Центренерго".

Гота додав, що поки що з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв з електроенергією, але відключення можуть початися ближче до літа.

"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період", - сказав він.

Крім того, Гота згадав схоже знищення Зміївської ТЕС у Харківській області 22 березня російськими балістичними ракетами: "Брак ППО в усіх регіонах відіграв рішучу роль".