"Центрэнерго" одной из первых отдадут на приватизацию, - Гончарук

Компания "Центренерго" одна из первых в очереди на приватизацию, однако правительство хочет, чтобы компанию возглавил иностранец. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на Киевском международном экономическом форуме.

По словам премьера, Кабинет министров планирует приватизировать компанию "Центрэнерго" одной из первых. На данный момент компанию готовят к приватизации.

"Центрэнерго" должна быть подготовленной к приватизации. Орган, который отвечает за приватизацию - Фонд госимущества. В Фонде сейчас менеджер, который не зависит ни от одного олигарха. Этот прогресс также нельзя не замечать. Поэтому мы не сидим и не делаем вид, что ничего не происходит", - подчеркнул премьер.

Гончарук добавил, что правительство будет делать все возможное, чтобы компания перешла в руки иностранного собственника.

"Центрэнерго" в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим иностранным игроком. И правительство будет делать все возможное, чтобы сюда (в Украину - ред.) зашел какой-то сильный игрок", - заявил он.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил продать компанию "Центрэнерго" вместе с шахтами. Герус объяснил, что речь в основном идет о шахтах Донецкого региона.