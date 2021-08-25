"Центрэнерго" хочет получить 3,6 млрд грн от продажи полугодичного объема электроэнергии

Государственная компания "Центрэнерго" объявила аукцион по продаже 874 млн кВт.час базовой нагрузки на сумму 3,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Украинской энергетической биржи".

Аукцион пройдет 27 августа. Строк поставки электроэнергии - с сентября 2021 по март 2022 года включительно.

Средства от продажи электроэнергии на полгода вперед могут пойти на финансирование закупок угля в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее "Центрэнерго" сообщала о сложностях с закупкой угля и просила Министерство энергетики способствовать получению кредитов от госбанка на эти цели.