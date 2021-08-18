Частные ТЭС накапливают уголь на фоне падения запасов у "Центрэнерго", - Минэнерго

С начала августа запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" сократились на 30% или на 73,3 тыс. тонн, в то время как частные ТЭС (ДТЭК и "Донбассэнерго") увеличили запасы на 1,5% (8,4 тыс. тонн).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики по состоянию на 18 августа.

За 18 дней августа на все 3 ТЭС государственной "Центрэнерго" поступило 174,6 тыс. тонн угля, а использовано 247,9 тыс. тонн.

В свою очередь частные ТЭС поставили на склады 689,2 тыс. тонн, использовали 681,8 тыс. тонн.

Так на 7 из 8 ТЭС компании "ДТЭК Энерго" запасы угля с начала августа увеличились. Исключением стала только Кураховская ТЭС, на которой находятся рекордные запасы угля - 141,7 тыс. тонн.

По состоянию на 18 августа, запасы угля на ТЭС составляют 757,7 тыс. тонн, из которых 181,8 тыс. тонн на госТЭС и 575,8 тыс. тонн на частных станциях.