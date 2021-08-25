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"Центренерго" хоче отримати 3,6 млрд грн від продажу піврічного обсягу електроенергії

Автор: Наталія Гурковська

Державна компанія "Центренерго" оголосила аукціон з продажу 874 млн кВт.год базового навантаження на суму 3,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Української енергетичної біржі".

Аукціон відбудеться 27 серпня. Строк поставки електроенергії - з вересня 2021 року по березень 2022 року включно.

Кошти від продажу електроенергії на півроку вперед можуть піти на фінансування закупівель вугілля в рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше "Центренерго" повідомляла про складнощі із закупівлею вугілля і просила Міністерство енергетики сприяти отриманню кредитів від держбанку на ці цілі.

Нагадаємо, в серпні середньодобовий обсяг поставок вугілля на всі українські ТЕС - приватні і державні - збільшився на 11,5% до 48 тис. тонн/добу, в порівнянні з аналогічним періодом липня.

У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

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ТЕС