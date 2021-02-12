В центре Украины есть угроза нехватки питьевой воды

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды. В министерстве сейчас размышляют, как это предотвратить.

По словам главы ведомства, из-за повышения температуры в Украине есть угроза увеличения количества стихийных бедствий. В частности это: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

"Возможно, требуется переукрепление водоемов, чтобы предотвращать наводнения во время паводков. А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией", - сказал Абрамовский.

Он также добавил, что в министерстве сейчас проводят мониторинг поверхностных вод и размышляют, как предотвратить стихийные бедствия.