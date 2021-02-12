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В центре Украины есть угроза нехватки питьевой воды

Автор: Андрей Козловский, Анастасия Рокитна

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский заявил, что из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды. В министерстве сейчас размышляют, как это предотвратить.

Об этом говорится в материале "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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По словам главы ведомства, из-за повышения температуры в Украине есть угроза увеличения количества стихийных бедствий. В частности это: наводнения в Карпатах, преобразования степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

"Возможно, требуется переукрепление водоемов, чтобы предотвращать наводнения во время паводков. А возможно, как готовят в Англии и Франции пилотный проект, наоборот сделать залив природных рек. Открывать дамбы и разрушать берега для изменения биоразнообразия. Что тоже является адаптацией", - сказал Абрамовский.

Он также добавил, что в министерстве сейчас проводят мониторинг поверхностных вод и размышляют, как предотвратить стихийные бедствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за глобального потепления степи южного региона могут превратиться в пустыни.

Кроме того, в Кабинете министров Украины назвали причины изменения климата в стране.

Также директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида говорил, что погода в Украине летом 2020 будет очень жаркой.

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