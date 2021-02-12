У центрі України є загроза нестачі питної води

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський заявив, що через зміну клімату в центрі та на півдні України є загроза нестачі питної води. У міністерстві наразі роздумують як цьому запобігти.

За словами голови відомства, через підвищення температури в Україні є загроза збільшення кількості стихійних лих. Зокрема це: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та нестача питної води в центральних та південних регіонах.

"Можливо, потрібне переукріплення водойм, щоб запобігати повеням під час паводків. А можливо, як готують в Англії та Франції пілотний проект, навпаки здійснити залив природних річок. Відкривати дамби і руйнувати береги для зміни біорізноманіття. Що є теж адаптацією", - сказав Абрамовський.

Він також додав, що у міністерстві зараз проводять моніторинг поверхневих вод і роздумують, як запобігти стихійним лихам.