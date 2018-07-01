В центре Торонто произошла стрельба, один человек погиб, двое ранены

Злоумышленника пока не задержали
В центре Торонто (Канада) вечером 30 июня неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Globalnews.ca.
Как отмечается, выстрелы раздались около 20:00. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.
Известно, что двое мужчин получили серьезные травмы, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными. Один из пострадавших скончался в больнице.
SHOOTING:— Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018
Queen St + Peter St
-Multiple shots heard
-People running
-Reports 2 victims
-1 victim VSA
-2 suspects seen running north#GO1191880
^dh
Полиция проводит расследование, злоумышленника пока не задержали.
SHOOTING:— Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018
Queen St + Peter St
-1 of the victims has succumbed to his injuries
-Pronounced deceased in hospital
-Homicide has taken over the investigation
^dh
Напомним, ранее сообщалось, что в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.