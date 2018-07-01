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В центре Торонто произошла стрельба, один человек погиб, двое ранены

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 12:44
Фото: полиция Торонто (Pikabu)
Фото: полиция Торонто (Pikabu)

Злоумышленника пока не задержали

В центре Торонто (Канада) вечером 30 июня неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Globalnews.ca.

Как отмечается, выстрелы раздались около 20:00. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Известно, что двое мужчин получили серьезные травмы, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными. Один из пострадавших скончался в больнице.

Полиция проводит расследование, злоумышленника пока не задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.

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Теги публикации: торонто, Канада, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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