В центре Торонто произошла стрельба, один человек погиб, двое ранены

Злоумышленника пока не задержали

В центре Торонто (Канада) вечером 30 июня неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Globalnews.ca.

Как отмечается, выстрелы раздались около 20:00. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Известно, что двое мужчин получили серьезные травмы, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными. Один из пострадавших скончался в больнице.

SHOOTING:

Queen St + Peter St

-Multiple shots heard

-People running

-Reports 2 victims

-1 victim VSA

-2 suspects seen running north#GO1191880

^dh — Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018

Полиция проводит расследование, злоумышленника пока не задержали.

SHOOTING:

Queen St + Peter St

-1 of the victims has succumbed to his injuries

-Pronounced deceased in hospital

-Homicide has taken over the investigation

^dh — Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже (Франция) неизвестный взял в заложники трех человек в здании в северном районе города.