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У центрі Торонто відбулася стрілянина, одна людина загинула, двоє поранені

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 12:44
Фото: поліція Торонто (Pikabu)
Фото: поліція Торонто (Pikabu)

Зловмисника поки не затримали

У центрі Торонто (Канада) ввечері 30 червня невідомий відкрив стрілянину по випадковим перехожим, в результаті чого один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Globalnews.ca.

Як наголошується, постріли пролунали близько 20:00. Екстрені служби на місці події виявили трьох осіб з вогнепальними пораненнями.

Відомо, що двоє чоловіків отримали серйозні травми, які несли загрозу їх життю, а третю постраждалу, 30-річну жінку, госпіталізовано з пораненнями, які не були небезпечними. Один з постраждалих помер у лікарні.

Поліція проводить розслідування, зловмисника поки не затримали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох людей в будівлі в північному районі міста.

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Теги публікації: торонто, Канада, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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