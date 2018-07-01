У центрі Торонто відбулася стрілянина, одна людина загинула, двоє поранені

Зловмисника поки не затримали
У центрі Торонто (Канада) ввечері 30 червня невідомий відкрив стрілянину по випадковим перехожим, в результаті чого один чоловік загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Globalnews.ca.
Як наголошується, постріли пролунали близько 20:00. Екстрені служби на місці події виявили трьох осіб з вогнепальними пораненнями.
Відомо, що двоє чоловіків отримали серйозні травми, які несли загрозу їх життю, а третю постраждалу, 30-річну жінку, госпіталізовано з пораненнями, які не були небезпечними. Один з постраждалих помер у лікарні.
SHOOTING:— Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018
Queen St + St Peter
-Multiple shots heard
-People running
-Reports 2 victims
-1 victim VSA
-2 suspects seen running north#GO1191880
^dh
Поліція проводить розслідування, зловмисника поки не затримали.
SHOOTING:— Toronto Police OPS (@TPSOperations) July 1, 2018
Queen St + St Peter
-1 of the victims has succumbed to his injuries
-Pronounced deceased in hospital
-Homicide has taken over the investigation
^dh
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох людей в будівлі в північному районі міста.