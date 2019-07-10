В центре Сум произошла стрельба, есть раненые

В центре Сум произошла стрельба, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы полиции Сумской области.

Указано, что среди пострадавших - 15-летняя девушка.

Фото: место стрельбы

"В центре Сум, по переулку Терезова, ранили двух человек, среди которых 15-летняя девушка. Сообщение об этом на линию "102" поступило в 13:35 от медицинских работников. На место происшествия выехали руководство ГУНП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту начато уголовное производство.

"В полиции данное событие уже квалифицировали по ч.2 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску "стрелка". Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет следствию, сообщить в Сумской отдел полиции. Анонимность гарантируется", - просят правоохранители.

Напомним, в центре Киева 5 июля произошла стрельба на Бессарабской площади. Так, правоохранители установили, что в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

Как писало РБК-Украина ранее, в Печерском районе Киева произошла стрельба. Так, на улице Лаврской неподалеку от монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве был ранен полицейский.