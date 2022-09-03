В центре Севастополя прогремели взрывы

В центре оккупированного Севастополя сегодня, 3 сентября, прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

На опубликованных кадрах заметно дым на месте, где звучали взрывы. Также на одном из видео можно заметить резкую вспышку.

"Очень сильные хлопки возле улицы Гоголя, несколько штук", - говорится в сообщении.

Напомним, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.

В то же время Украина запустила программу по эвакуации крымчан. Для жителей оккупированного полуострова будут курсировать бесплатные поезда.

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