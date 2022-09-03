В центре Севастополя прогремели взрывы

В центре оккупированного Севастополя сегодня, 3 сентября, прогремела серия взрывов. В городе заметили дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Очень сильные хлопки возле улицы Гоголя, несколько штук", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах заметно дым на месте, где звучали взрывы. Также на одном из видео можно заметить резкую вспышку.
Напомним, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Оккупанты объясняют их работой систем ПВО.
В то же время Украина запустила программу по эвакуации крымчан. Для жителей оккупированного полуострова будут курсировать бесплатные поезда.
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