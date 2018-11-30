В Центре Разумкова прогнозируют введение RAB-регулирования в 2019-2020 годах

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переход на RAB-регулирование рынка электроэнергии может дать 10 млрд долларов инвестиций за 20 лет

Внедрение стимулирующего ценообразования рынка электроэнергии на основе RAB-регулирования в Украине возможно в 2019-2020 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра Разумкова.

Проблемы регулирования обсуждались на конференцииThe State of Ukraine’s Energy Sector, которая была посвящена роли Украины в мировых энергетических процессах и прошла в штаб-квартире Atlantic Council в Вашингтоне.

Как отмечают в Центре Разумкова, действующая до сих пор система ценообразования "затраты плюс" не стимулирует энергораспределяющие компании к инвестированию. Наоборот, предприятия склонны к завышению искусственных расходов, а не инвестиций в обновление инфраструктуры.

"Средний срок эксплуатации электрических сетей в Украине составляет 40 лет, а уровень их износа - около 70%, - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. - В случае сохранения данного порядка определения тарифов, энергетическая система украины уже скоро не будет в состоянии надежным образом обеспечивать потребителей электрической энергией".

Как подчеркнул главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу, "главным сигналом для привлечения иностранных инвестиций в украинскую энергетику должен стать достаточный уровень развития внутреннего бизнеса, который будет работать над модернизацией инфраструктуры".

По мнению участников конференции, Украина, внедрив модель стимулирующего ценообразования, в частности на основе RAB-регулирования, будет стимулировать потенциальных инвесторов вкладывать средства в реконструкцию и модернизацию энергетической инфраструктуры, что приведет к привлечению в следующие 20 лет дополнительных 10 млрд долларов в экономику государства.

"На сегодня качество распределения электрической энергии в Украине худшее среди стран Европы. Однако, НКРЭКУ до сих пор не удается ввести стимулирующее регулирование по причине мощного давления на регулятора политиков-популистов и низкого уровня платежеспособного спроса в стране", - отмечается в публикации Центра Разумкова.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на аудит Энергетического сообщества украинские распределительные сети недофинансированы, это сказывается на качестве поставки электроэнергии конечным потребителям. В Энергосообществе отмечают, что переход на стимулирующее тарифообразование отразится на стоимости электроэнергии, однако тарифы для бытовых и небытовых потребителей останутся самыми низкими в Европе.