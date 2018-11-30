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У Центрі Разумкова прогнозують введення RAB-регулювання у 2019-2020 роках

Новини » Енергетика    30.11.2018 - 14:38
У Центрі Разумкова прогнозують введення RAB-регулювання у 2019-2020 роках
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перехід на RAB-регулювання ринку електроенергії може дати 10 млрд доларів інвестицій за 20 років

Впровадження стимулюючого ціноутворення ринку електроенергії на основі RAB-регулювання в Україні можливе у 2019-2020 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру Разумкова.

Проблеми регулювання обговорювалися на конференції The State of Ukraine’s Energy Sector, яка була присвячена ролі України в світових енергетичних процесах та пройшла в штаб-квартирі Atlantic Council у Вашингтоні.

Як зазначають у Центрі Разумкова, діюча дотепер система ціноутворення "витрат плюс" не стимулює енергорозподільні компанії до інвестування. Навпаки, підприємства схильні до завищення штучних витрат, а не до інвестицій в оновлення інфраструктури.

"Середній термін експлуатації електричних мереж в Україні становить 40 років, а рівень їх зношеності - близько 70%, - застерігає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. - У разі збереження даного порядку визначення тарифів, енергетична система Україна вже невдовзі не буде у змозі надійним чином забезпечувати споживачів електричною енергією".

Як підкреслив головний науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Едвард Чоу, "головним сигналом для залучення іноземних інвестицій в українську енергетику має стати достатній рівень розвитку внутрішнього бізнесу, який працюватиме над модернізацією інфраструктури".

На думку учасників конференції, Україна, впровадивши модель стимулюючого ціноутворення, зокрема на основі RAB-регулювання, стимулюватиме потенційних інвесторів вкладати кошти у реконструкцію й модернізацію енергетичної інфраструктури, що призведе до залучення у наступні 20 років додаткових 10 млрд доларів в економіку держави.

"На сьогодні якість розподілу електричної енергії в Україні найгірша серед країн Європи. Однак, НКРЕКП дотепер не вдається увести стимулююче регулювання з причини потужного тиску на регулятора політиків популістів й низького рівня платоспроможного попиту в країні", - наголошується в публікації Центру Разумкова.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на аудит Енергетичного співтовариства, українські розподільчі мережі недофінансовані, це позначається на якості постачання електроенергії кінцевим споживачам. В Енергоспівтоваристві відзначають, що перехід на стимулююче тарифоутворення відіб'ється на вартості електроенергії, однак тарифи для побутових та непобутових споживачів залишаться найнижчими в Європі.

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