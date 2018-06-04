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Интервью

Введение RAB обеспечит самые низкие в Европе тарифы, - Энергосообщество

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 19:36
Фото: ЛЭП (РБК-Украина)
Фото: ЛЭП (РБК-Украина)

Основная задача RAB-регулирования состоит в том, чтобы повысить экономическую эффективность и улучшить стандарты качества

Украинские распределительные сети недофинансированы, это сказывается на качестве поставки электроэнергии конечным потребителям. Выход из текущей ситуации – внедрение RAB-регулирования. Об этом идет речь в аудите Энергетического сообщества.

В Энергосообществе отмечают, что переход на стимулирующее тарифообразование отразится на стоимости электроэнергии, однако тарифы для бытовых и небытовых потребителей останутся самыми низкими в Европе. "Тариф будет по-прежнему ниже, чем в любом государстве-члене ЕС. Вопросы конкурентоспособности украинской промышленности должны быть рассмотрены Правительством отдельно. При необходимости, должно быть принято решение о государственной помощи".

По мнению европейских экспертов, существующая система "затраты плюс" не создает стимулов для привлечения инвестиций в основные средства или для повышения эффективности затрат. Напротив, он стимулирует компанию к увеличению операционных расходов. "Плохое обслуживание обычно сокращает срок службы сетей и приводит к снижению стоимости по сравнению с ожидаемым сроком службы и нормальным обслуживанием. В то же время неудовлетворительное состояние основных фондов увеличивает затраты на техническое обслуживание, снижая качество работы".

Основная задача RAB-регулирования состоит в том, чтобы повысить экономическую эффективность и улучшить стандарты качества. "Методы, основанные на регулирующих активах (RAB), в целом являются лучшим инструментом для установления тарифов. В каждой методологии RAB есть много элементов для установления цены, в зависимости от реальных обстоятельств в секторе и целей регулирования. Руководящим принципом для каждой тарифной методологии является обеспечение того, чтобы тарифы были не дискриминационными, справедливо рассматривали законные интересы инвесторов и пользователей сети и отражали экономически обоснованные издержки", - говорится в аудите Энергосообщества ЕС.

В Энергосообществе напомнили, что в 2013 году Украина инициировала процесс реформирования методологии установления тарифов на распределение, чтобы перейти к методологии расчета к RAB-регулированию.

Напомним, в июле 2017 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Энергетическое Сообщество с предложением провести независимый аудит деятельности НКРЭКУ. Аудит был презентован в марте 2018. По мнению европейских экспертов, НКРЭКУ придерживается высоких стандартов прозрачности.

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Теги публикации: НКРЭКУ, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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