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В центре польского города нашли бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 12:09
В центре польского города нашли бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация
Фото: город Глогув (pl.wikipedia.org)

Бомбу обнаружили на западе Польши в городе Глогув

В городе Глогув в Нижнесилезском воеводстве Польши обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, в центре города сегодня утром, 15 ноября, во время ремонтных работ обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу, из-за чего началась самая большая эвакуация населения со времен Второй мировой войны. Город покинули уже около трех тысяч человек. Также в Глогуве закрыли школы и учреждения.

Ожидается, что саперы устранят опасную находку сегодня в полдень. К этому времени местных жителей попросили покинуть опасный район, а учреждения - приостановить работу.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, вблизи Белой Церкви (Киевская область) 12 ноября пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружили три немецкие авиабомбы. Вес каждой из них - 500 кг.

Кроме того, с начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 62 тыс. боеприпасов. В частности, пиротехники изъяли 1218 авиационные бомбы.

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