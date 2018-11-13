Пиротехники ГСЧС с начала года обезвредили более 62 тыс. боеприпасов

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В частности, пиротехники изъяли 1218 авиационных бомб

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли и уничтожили более 62 тыс. боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, чаще всего, устаревшие боеприпасы находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов или во время земельных или строительных работ.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 62 758 взрывоопасных предметов, в том числе 1218 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Напомним, на окраине села Шестаково Волчанского района Харьковской области в лесном массиве было обнаружено 26 боеприпасов времен Второй мировой войны. Часть боеприпасов лежала на поверхности земли, а другую часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы.

Также напомним, в конце октября в Харьковской области в городе Мерефа на территории частного дома взорвался снаряд, в результате чего погиб хозяин дома.

Кроме того, в Донецкой области во время разминирования территорий пиротехники ДСНС изъяли более трех тысяч снарядов и мин времен Второй мировой войны. Один из арсеналов боеприпасов обнаружили жители села Ольгинка в 300 метрах от жилых домов.