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У центрі польського міста знайшли бомбу часів Другої світової війни, проводиться евакуація

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 12:09
У центрі польського міста знайшли бомбу часів Другої світової війни, проводиться евакуація
Фото: місто Глогув (pl.wikipedia.org)

Бомбу виявили на заході Польщі в місті Глогув

У місті Глогув в Нижньосілезькому воєводстві Польщі виявили бомбу часів Другої світової війни, проводиться евакуація населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, в центрі міста сьогодні вранці, 15 листопада, під час ремонтних робіт виявили 250-кілограмову авіаційну бомбу, через що почалася найбільша евакуація населення з часів Другої світової війни. Місто покинули вже близько трьох тисяч людей. Також в Глогуві закрили школи і установи.

Очікують, що сапери усунуть небезпечну знахідку сьогодні опівдні. До цього часу місцевих жителів попросили покинути небезпечний район, а установи - призупинити роботу. 

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, поблизу Білої Церкви (Київська область) 12 листопада піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили три німецькі авіабомби. Вага кожної з них - 500 кг. 

Крім того, з початку року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 62 тис. боєприпасів. Зокрема, піротехніки вилучили 1 218 авіаційні бомби.

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