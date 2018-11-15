У центрі польського міста знайшли бомбу часів Другої світової війни, проводиться евакуація

Фото: місто Глогув (pl.wikipedia.org)

Бомбу виявили на заході Польщі в місті Глогув

У місті Глогув в Нижньосілезькому воєводстві Польщі виявили бомбу часів Другої світової війни, проводиться евакуація населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, в центрі міста сьогодні вранці, 15 листопада, під час ремонтних робіт виявили 250-кілограмову авіаційну бомбу, через що почалася найбільша евакуація населення з часів Другої світової війни. Місто покинули вже близько трьох тисяч людей. Також в Глогуві закрили школи і установи.

Очікують, що сапери усунуть небезпечну знахідку сьогодні опівдні. До цього часу місцевих жителів попросили покинути небезпечний район, а установи - призупинити роботу.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, поблизу Білої Церкви (Київська область) 12 листопада піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили три німецькі авіабомби. Вага кожної з них - 500 кг.

Крім того, з початку року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 62 тис. боєприпасів. Зокрема, піротехніки вилучили 1 218 авіаційні бомби.