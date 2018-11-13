Возле Белой Церкви обнаружили три немецкие авиабомбы

Фото: обнаруженная авиабомба (facebook.com/MykolaChechotkin)

Боеприпасы обнаружили вблизи парка "Александрия"

Возле Белой Церкви (Киевская область) вчера, 12 ноября 2018 года, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружили три немецкие авиабомбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

Как сообщается, бомбы времен Второй мировой войны обнаружили недалеко от парка "Александрия". Бомбы весом по 500 кг каждая находились под землей.

"Вчера, 12 ноября, во время проведения поисковых работ спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружили три немецкие авиабомбы, вес одной составляет 500 кг! Сразу были начаты работы по выкапыванию их с земли", - написал Чечеткин.

По его словам, сегодня, одну авиабомбу уже подняли на поверхность. Сейчас продолжаются работы по откапыванию еще двух. Далее авиабомбы отвезут на полигон и уничтожат.

Фото: пиротехники вывозят найденную авиабомбу (facebook.com/MykolaChechotkin)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на окраине села Шестаково Волчанского района Харьковской области в лесном массиве было обнаружено 26 боеприпасов времен Второй мировой войны. Часть боеприпасов лежала на поверхности земли, а остальную часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы.

Кроме того, в Луганской области оперативники управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили в селе Щедрищево вблизи города Северодонецка два больших тайника с оружием и боеприпасами на территории детского лагеря.