В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что известно

Отмечается, что от взрыва поврежден первый этаж отеля Donbass Palace. Также сообщается об одном погибшем.

В то же время кремлевские пропагандисты заявляют, что в Донецке прогремели несколько взрывов, в результате чего якобы образовалась воронка на улице Артема.

Комментариев от украинской стороны пока не было.

Известно, что сегодня в театре оперы и балета, который находится неподалеку от отеля Donbass Palace, проходила церемония прощания с террористкой с позывным "Корса". Мероприятие перенесли.