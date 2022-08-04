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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: що відомо

Фото: в окупованому Донецьку пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 серпня, у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. Ймовірно, це сталося біля готелю Donbass Palace.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Остров".

Зазначається, що від вибуху пошкоджений перший поверх готелю Donbass Palace. Також повідомляється про одного загиблого.

Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, що у Донецьку пролунали декілька вибухів, внаслідок чого нібито утворилася вирва на вулиці Артема.

Коментарів від української сторони поки що не було.

Відомо, що сьогодні у театрі опери та балету, який знаходиться неподалік від готелю Donbass Palace, проходила церемонія прощання з терористкою з позивним "Корса". Захід перенесли.

Вчора РБК-Україна повідомляло про загибель скандально відомої терористки з "ДНР" Ольги Качури ("Корса"). Вона командувала реактивним артилерійським дивізіон і була "полковником військ ДНР".

Терористка ще з 2014 року керувала обстрілами позицій ЗСУ та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.

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ДонецькВибухДонбас