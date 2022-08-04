У центрі окупованого Донецька пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 4 серпня, у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух. Ймовірно, це сталося біля готелю Donbass Palace.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Остров".
Зазначається, що від вибуху пошкоджений перший поверх готелю Donbass Palace. Також повідомляється про одного загиблого.
Водночас кремлівські пропагандисти заявляють, що у Донецьку пролунали декілька вибухів, внаслідок чого нібито утворилася вирва на вулиці Артема.
Коментарів від української сторони поки що не було.
Відомо, що сьогодні у театрі опери та балету, який знаходиться неподалік від готелю Donbass Palace, проходила церемонія прощання з терористкою з позивним "Корса". Захід перенесли.
Вчора РБК-Україна повідомляло про загибель скандально відомої терористки з "ДНР" Ольги Качури ("Корса"). Вона командувала реактивним артилерійським дивізіон і була "полковником військ ДНР".
Терористка ще з 2014 року керувала обстрілами позицій ЗСУ та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.
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