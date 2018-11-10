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В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Новости » Происшествия    10.11.2018 - 00:55
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По предварительной информации, из огнемета обстреляли здание научного центра НАН Украины

В центре оккупированного Донецка вечером в пятницу, 9 ноября, прогремел взрыв, в результате которого было повреждено здание научного центра НАН Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Директор "департамента информационного обеспечения министерства информации ДНР" Майя Пирогова сообщила, что, по предварительной версии, неизвестные в 18:30 выстрелили из огнемета "Шмель" в здание по ул. Роза Люксембург, 54.

В момент выстрела в здании было пусто, никто не пострадал.

Здание оцепила "полиция" так называемой ДНР.

Отмечается, что местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывании сигнализации.

Здание Донецкого научного центра НАН Украины, расположенное на улице Розы Люксембург, 54 в феврале 2016 года "совет министров ДНР" передал "Донецкому научному центру" сепаратистов.

В апреле 2018 "Донецкий научный центр", подконтрольный группировке "ДНР" был ликвидирован. 

Напомним, 7 ноября украинская сторона СЦКК сообщила, что пророссийские боевики накануне "выборов" стягивают танки и тяжелую артиллерию в оккупированный Донецк. 

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