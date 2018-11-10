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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 00:55
Фото: бойовики ДНР (twitter.com/dubovoyslavyans)
Фото: бойовики ДНР (twitter.com/dubovoyslavyans)

За попередньою інформацією, з вогнемета обстріляли будівлю наукового центру НАН України

У центрі окупованого Донецька ввечері в п'ятницю, 9 листопада, прогримів вибух, в результаті якого було пошкоджено будівлю наукового центру НАН України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

В "департаменті інформаційного забезпечення міністерства інформації ДНР" повідомили, що, за попередньою версією, невідомі о 18:30 вистрілили з вогнемета "Джміль" в будівлю по вул. Роза Люксембург, 54.

У момент пострілу в будівлі було порожньо, ніхто не постраждав.

Будівлю оточила "поліція" так званої ДНР.

Зазначається, що місцеві жителі повідомляють у соціальних мережах про звуки вибуху і спрацьовування сигналізації.

Будівлю Донецького наукового центру НАН України, розташовану на вулиці Рози Люксембург, 54, у лютому 2016 року "рада міністрів ДНР" передала "Донецькому науковому центру" сепаратистів.

У квітні 2018 "Донецький науковий центр", підконтрольний угрупованню "ДНР" був ліквідований.

Нагадаємо, 7 листопада українська сторона СЦКК повідомила, що проросійські бойовики напередодні "виборів" стягують танки та важку артилерію в окупований Донецьк.

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