У центрі Одеси вибухнув автомобіль, є постраждалий

Вибух стався внаслідок дії пристрою, встановленого в передній частині автівки

У Приморському районі Одеси в ніч з 24 на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, припаркованого на вулиці Троїцькій, у результаті постраждав 25-річний чоловік. Про це повідомила поліція Одеської області у Facebook.

"У результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який в той момент знаходився неподалік автівки. Наразі останнього госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто.

Водночас, за інформацією місцевого видання "Думская", вибух на перетині Троїцької і Олександрівського проспекту прогримів близько 23:40, а постраждалий - директор охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко.

"Очевидці розповіли, що він (Бабенко, - ред.) приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному Mercedes. Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною, дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій. Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг", - повідомило видання.

Фото: на місці вибуху в Одесі

В Одесі поліцейські проводять перевірку за фактом вибуху автомобіля В ніч з 24 на 25 червня цього року на території... Опубліковано Поліція Одеської області Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, 16 червня у Черкасах в результаті вибуху автомобіля загинув місцевий бізнесмен.