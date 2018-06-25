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У центрі Одеси вибухнув автомобіль, є постраждалий

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 01:43
Фото: на місці вибуху в Одесі (facebook.com/gunp.odessa)
Фото: на місці вибуху в Одесі (facebook.com/gunp.odessa)

Вибух стався внаслідок дії пристрою, встановленого в передній частині автівки

У Приморському районі Одеси в ніч з 24 на 25 червня стався вибух легкового автомобіля, припаркованого на вулиці Троїцькій, у результаті постраждав 25-річний чоловік. Про це повідомила поліція Одеської області у Facebook.

"У результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який в той момент знаходився неподалік автівки. Наразі останнього госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто.

Водночас, за інформацією місцевого видання "Думская", вибух на перетині Троїцької і Олександрівського проспекту прогримів близько 23:40, а постраждалий - директор охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко.

"Очевидці розповіли, що він (Бабенко, - ред.) приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному Mercedes. Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною, дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій. Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг", - повідомило видання.

 

Фото: на місці вибуху в Одесі

 

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Опубліковано Поліція Одеської області Неділя, 24 червня 2018 р.

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Теги публікації: Одеса, автомобили, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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