В центре Одессы произошла стрельба в ресторане, есть раненые

Фото: пистолет (РБК-Украина)

В центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов. В результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Вечером 18 сентября в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома.

Напомним, ранее в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

Кроме того, в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.