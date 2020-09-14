ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Никополе произошла стрельба, двое погибших

Никополь, Понедельник 14 сентября 2020 09:33
В Никополе произошла стрельба, двое погибших
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны. Открыто производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Киевом группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Напомним, полиция задержала в Киеве основного организатора стрельбы в Украинке.

Также вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД ее назвали конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Ранее в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Стрельба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь