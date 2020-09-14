В Никополе произошла стрельба, двое погибших

Фото: пистолет (РБК-Украина)

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны. Открыто производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Киевом группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Напомним, полиция задержала в Киеве основного организатора стрельбы в Украинке.

Также вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД ее назвали конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Ранее в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.