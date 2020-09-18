У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені

Фото: пістолет (РБК-Україна)

У центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів. В результаті інциденту отримали вогнепальні поранення двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Увечері 18 вересня в ресторані сталася перестрілка між двома чоловіками. Порушивши громадський порядок, правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

В результаті перестрілки обидва учасники отримали вогнепальні поранення. Лікарі надали їм медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас СБУ повідомляє, що стрілянину влаштували вихідці з кавказького регіону, які відносяться до одного з організованих злочинних угруповань регіону.

Також у відомстві зазначили, що під час стрілянини кулі потрапили в вікна протилежного будинку.

Нагадаємо, раніше в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.

Крім того, в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.