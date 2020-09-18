ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені

Одеса, П'ятниця 18 вересня 2020 21:45
У центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані, є поранені
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У центрі Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів. В результаті інциденту отримали вогнепальні поранення двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Увечері 18 вересня в ресторані сталася перестрілка між двома чоловіками. Порушивши громадський порядок, правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

В результаті перестрілки обидва учасники отримали вогнепальні поранення. Лікарі надали їм медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.

За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас СБУ повідомляє, що стрілянину влаштували вихідці з кавказького регіону, які відносяться до одного з організованих злочинних угруповань регіону.

Також у відомстві зазначили, що під час стрілянини кулі потрапили в вікна протилежного будинку.

Нагадаємо, раніше в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.

Крім того, в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОдесаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся