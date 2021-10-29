В центре Одессы появится новый современный парк, - Горенюк

Так, в 2019 году он сам, студия ландшафтной архитектуры KOTSIUBA и Space Odyssse Architects, выиграли с проектом этого парка всеукраинский конкурс Urban.Ist, где победили среди 82 команд. Два года нардеп искал финансирование и сейчас Владимир Зеленский поддержал инициативу.

Александр Горенюк

Горенюк отметил, что парк будет расположен в самом центре города: от военного спуска до Национального художественного музея.

"По размеру парк почти такой же, как Греческий и Стамбульский вместе взятые. Только у нас парк Одесский. Он должен связать "попсовые" туристические маршруты с другим центром, более тихим, но не менее прекрасным. Безбарьерность - приоритет №1. Учитывая на сложный рельеф и большие перепады, мы предусмотрели много комбинаций маршрутов для людей с инвалидностью", - делится Горенюк.

Известно также, что, кроме парка Жанны Лябурб, будут реконструировать Художественный музей им. Ройтбурда, филармонию, парк Шевченко, Французский бульвар и многие другие объекты Одессы.