В центрі Одеси з’явиться новий сучасний парк, - Горенюк

В п'ятницю, 29 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де взяв участь в Конгресі місцевої та регіональної влади, на якому були представлені нові проекти міста. Зокрема, Зеленський підтримав проект нардепа Олександра Горенюка і в центрі Одеси з’явиться сучасний парк Жанни Лябурб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа у Facebook.
Так, у 2019 році він сам, студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA та Space Odyssse Architects виграли з проектом цього парку всеукраїнський конкурс Urban.Ist, де перемогли серед 82 команд. Два роки нардеп шукав фінансування і ось наразі Володимир Зеленський підтримав ініціативу.
Горенюк зазначив, що парк буде розташований у самому центрі міста: від військового узвозу до Національного художнього музею.
"За розміром парк майже такий самий як Грецький та Стамбульський разом узяті. Лише у нас парк Одеський. Він повинен пов'язати "попсові" туристичні маршрути з іншим центром, тихішим, але не менш прекрасним. Безбар'єрність - пріоритет №1. Зважаючи на складний рельєф та великі перепади, ми передбачили багато комбінацій маршрутів для людей з інвалідністю", - ділиться Горенюк.
Відомо також, що окрім парку Жанни Лябурб будуть реконструювати Художній музей ім. Ройтбурда, філармонію, парк Шевченка, Французький бульвар та багато інших об’єктів Одеси.
Як повідомлялось, ТОВ "Варда Плюс" побудує в Одесі яхт-клуб вартістю 55 млн євро, при цьому, близько 20% від цієї суми буде спрямовано на комплекс берегозахисних та протизсувних робіт, а також на роботи з інженерного захисту території та благоустрою набережної.