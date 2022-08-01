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В центрі Одесі горить пам'ятник архітектури: евакуйовані десятки людей

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Одеса, Понеділок 01 серпня 2022 11:21
В центрі Одесі горить пам'ятник архітектури: евакуйовані десятки людей Фото: у центрі Одеси горить прибутковий будинок Шестопала-Чернігова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 1 серпня, в Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Палає пам'ятник архітектури - прибутковий будинок Шестопала-Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"1 серпня о 09:38 в Одесі по вул. Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху. Станом на 10:25 площа пожежі складає близько 300 м кв", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, евакуйовано 30 мешканців будинку.

"Попередньо жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, в торговому порту Одеси вночі 28 липня сталася пожежа. На місці над ліквідацією події працювали рятувальники ДСНС.

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