В центрі Одесі горить пам'ятник архітектури: евакуйовані десятки людей

У понеділок, 1 серпня, в Одесі трапилася пожежа у житловому будинку по вул. Катерининська, 35. Палає пам'ятник архітектури - прибутковий будинок Шестопала-Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"1 серпня о 09:38 в Одесі по вул. Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку виникла пожежа даху. Станом на 10:25 площа пожежі складає близько 300 м кв", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, евакуйовано 30 мешканців будинку.

"Попередньо жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.