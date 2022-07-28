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В Одесском торговом порту произошел пожар

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Одесса, Четверг 28 июля 2022 01:10
В Одесском торговом порту произошел пожар Фото: пожар в Одесском порту произошел ночью 28 июля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В торговом порту Одессы ночью 28 июля произошел пожар. На месте над ликвидацией происшествия работают спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По предварительной информации, инцидент не связан с обстрелом, в городе не была объявлена воздушная тревога.

Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Однако позже в МИД РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом там заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект.

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Одесса Пожар ГСЧС
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