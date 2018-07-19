В центре Нью-Йорка произошел взрыв

В районе Манхэттена взорвалось несколько труб высокого давления

В нью-йоркском районе Манхэттена Флэтайрон сегодня, 19 июля, взорвалось несколько труб высокого давления. Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что в результате взрыва образовалась дыра в асфальте на Пятой авеню.

Инцидент случился примерно в 6:40 по местному времени (13:40 по киевскому). Из-за взрыва Департамент пожарной охраны Нью-Йорка закрыл район, что осложнило движение транспорта.

При этом спасатели в качестве меры предосторожности эвакуировали людей из близлежащих зданий. Сейчас о пострадавших в результате взрыва неизвестно.

Напомним, в штате Пенсильвания прогремел взрыв на военном складе, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека.