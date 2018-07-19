В центрі Нью-Йорка стався вибух

В районі Манхеттена вибухнуло кілька труб високого тиску

У нью-йоркському районі Манхеттена Флэтайрон сьогодні, 19 липня, вибухнуло кілька труб високого тиску. Про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що в результаті вибуху утворилася дірка в асфальті на П'ятій авеню.

Інцидент стався приблизно в 6:40 за місцевим часом (13:40 за київським). Через вибух Департамент пожежної охорони Нью-Йорка закрив район, що ускладнило рух транспорту.

При цьому рятувальники в якості запобіжного заходу евакуювали людей з прилеглих будівель. Зараз про постраждалих невідомо.

Нагадаємо, в штаті Пенсільванія прогримів вибух на військовому складі, в результаті чого постраждали щонайменше чотири людини.