В США на военном складе произошел взрыв, пострадали четыре человека

В результате взрыва вспыхнул пожар

В штате Пенсильвания (США) прогремел взрыв на военном складе, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на информацию представителя экстренных служб.

На данный момент установлено, что трое из четырех пострадавших сильно ранены, они госпитализированы. На военном складе хранятся ракеты и амуниция.

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По словам очевидцев, двое сотрудников склада выбежали из здания. Люди кричали и были в огне.

Пожарные же информируют, что в результате взрыва на складе начался пожар.

Кром того, издание CNN со ссылкой на данные представителей экстренных служб пишет, что из близлежащих построек провели эвакуацию людей. При этом сам склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором случился взрыв.

Отметим, что склад расположен на площади 7,2 тыс. га за пределами города Чемберсберга. На нем работают 3,6 тысяч сотрудников, в том числе гражданские служащие.

Напомним, как писало РБК-Украина, на военной базе Fort Hunter Ligget в Калифорнии в ходе учений обрушилась палаточная конструкция, в результате чего пострадали 22 солдата. Причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk, под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра.

Четверо пострадавших были госпитализированы, остальные получили незначительные травмы.

12 июля в Висконсине (США) произошел взрыв природного газа, в результате инцидента погиб пожарный и пострадали десятки человек.