В США на военном складе произошел взрыв, пострадали четыре человека

Новости Происшествия 19.07.2018 - 18:24
Фото: склад в Пенсильвании (twitter.com AirForceTimes)
Фото: склад в Пенсильвании (twitter.com AirForceTimes)

В результате взрыва вспыхнул пожар

В штате Пенсильвания (США) прогремел взрыв на военном складе, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на информацию представителя экстренных служб.

В США на военном складе произошел взрыв, пострадали четыре человека

На данный момент установлено, что трое из четырех пострадавших сильно ранены, они госпитализированы. На военном складе хранятся ракеты и амуниция.

По словам очевидцев, двое сотрудников склада выбежали из здания. Люди кричали и были в огне.

Пожарные же информируют, что в результате взрыва на складе начался пожар.

Кром того, издание CNN со ссылкой на данные представителей экстренных служб пишет, что из близлежащих построек провели эвакуацию людей. При этом сам склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором случился взрыв.

Отметим, что склад расположен на площади 7,2 тыс. га за пределами города Чемберсберга. На нем работают 3,6 тысяч сотрудников, в том числе гражданские служащие.

Напомним, как писало РБК-Украина, на военной базе Fort Hunter Ligget в Калифорнии в ходе учений обрушилась палаточная конструкция, в результате чего пострадали 22 солдата. Причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk, под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра.

Четверо пострадавших были госпитализированы, остальные получили незначительные травмы.

12 июля в Висконсине (США) произошел взрыв природного газа, в результате инцидента погиб пожарный и пострадали десятки человек.

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