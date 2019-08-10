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У центрі Москви затримали 146 осіб

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 20:42
У центрі Москви затримали 146 осіб
Фото: мітинг у Москві twitter.com/OgonWatch/)

МВС РФ повідомило про затримання 136 осіб

У Москві співробітники поліції затримали 146 осіб з числа гуляють в центрі міста. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що в Санкт-Петербурзі затримали 86 осіб, в Ростові-на-Дону - 11, в Брянську - 2.

При цьому поліція в Москві повідомляє про 136 затриманих на узгодженої акції опозиції. Силовики застосовують силу під час затримання, відбирають телефони у затриманих.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в центрі Москви почалися масові затримання. ЗМІ повідомляли, що на мітинг у Москві прийшли близько 50 тис. осіб. При цьому МВС РФ повідомляє про 20 тис.

Силовики почали затримувати людей, які гуляють по бульварах. Затримання виробляються на Чистопрудному бульварі і в метро Китай-місто. Прохід по багатьох вулицях в центрі Москви перекрито поліцією. Зокрема, поліція перекрила вулиці Маросейка, Солянка і Стару площу. Через оточення не пускають навіть журналістів. Також повідомляється, що в центр Москви перекидають додаткові наряди поліції, так як існуючих сил не вистачає, щоб перекрити всі маршрути руху колони людей.

У центрі Москви почалися масові затримання У Москві на мітинг вийшли близько 30 тисяч осіб
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