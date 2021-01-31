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В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли

Москва, Воскресенье 31 января 2021 16:05
В центре Москвы во время протестов мужчина поджег себя, его спасли
Фото: машина "Скорой помощи" в Москве (ria.ru)
Автор: Роман Тверденко

В центре Москвы мужчина совершил самоподжог во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Его удалось спасти.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Инцидент произошел возле метро "Тверская" в центре российской столицы. Его удалось спасти, первыми в ситуацию вмешались прохожие. Сейчас он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с ожогами 60% тела.

Источники росСМИ утверждают, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него якобы "были проблемы, связанные с разделом имущества и долгами", а сам поджог не связан с акциями протеста в Москве.

Ранее сообщалось, что на сегодняшних протестах в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 2 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную.

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