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У центрі Москви під час протестів чоловік підпалив себе, його врятували

Москва, Неділя 31 січня 2021 16:05
У центрі Москви під час протестів чоловік підпалив себе, його врятували
Фото: машина "Швидкої допомоги" в Москві (ria.ru)
Автор: Роман Тверденко

У центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Інцидент стався біля метро "Тверська" в центрі російської столиці. Його вдалося врятувати, першими в ситуацію втрутилися перехожі. Зараз він госпіталізований в НДІ імені. Скліфосовського з опіками 60% тіла.

Джерела росСМИ стверджують, що чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. У нього нібито "були проблеми, пов'язані з розподілом майна та боргами", а сам підпал не пов'язаний з акціями протесту в Москві.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішніх протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали більше 2 тисяч осіб. При цьому, за офіційними даними силовиків, на вулиці всього вийшли близько 2 тисяч росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акції протесту в Москві затримали Юлію Навальну.

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