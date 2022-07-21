В центре Москвы нашли застреленным генерала ФСБ в отставке
В центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет возле тела 76-летнего пенсионера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, которые распространили эту информацию.
Источники местных СМИ в правоохранительных органах сообщили, что Лобачев страдал тяжелым заболеванием. Предсмертной записки экс-генерала найти не смогли. Также сообщается, что он брал несколько кредитов и занимал деньги у родственников.
Во время обыска его квартиры был найден карабин ОП-СКС, ружье МЦ 21-12, магазин для пистолета ТТ и патроны. Разрешительных документов на это оружие у Лобачева не было.
Напомним, ранее в России нашли тело бывшего топменеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Миллиардер умер во время сеанса у шамана.
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