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В центрі Москви знайшли застреленим генерала ФСБ у відставці

Новость на русском →
Росія, Четвер 21 липня 2022 19:56
В центрі Москви знайшли застреленим генерала ФСБ у відставці Фото: Тіло ексгенерала ФСБ Лобачова знайшли у Москві (twitter.com/7ooo_ru)
Автор: Ілона Свиридова

В центрі Москви нібито застрелився відставний генерал ФСБ Євген Лобачов. Поліцейські, оглянувши місце події, виявили пістолет біля тіла 76-річного пенсіонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які поширили цю інформацію.

Джерела місцевих ЗМІ у правоохоронних органах повідомили, що Лобачов страждав на важке захворювання. Передсмертної записки ексгенерала знайти не змогли. Також повідомляється, що він брав кілька кредитів та позичав гроші у родичів.

Під час обшуку його помешкання було знайдено карабін ОП-СКС, рушницю МЦ 21-12, магазин для пістолета ТТ та патрони. Дозвільних документів на цю зброю у Лобачова не було.

Нагадаємо, раніше у Росії знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Мільярдер помер під час сеансу у шамана.

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