В центрі Москви знайшли застреленим генерала ФСБ у відставці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ , які поширили цю інформацію.

Джерела місцевих ЗМІ у правоохоронних органах повідомили, що Лобачов страждав на важке захворювання. Передсмертної записки ексгенерала знайти не змогли. Також повідомляється, що він брав кілька кредитів та позичав гроші у родичів.

Під час обшуку його помешкання було знайдено карабін ОП-СКС, рушницю МЦ 21-12, магазин для пістолета ТТ та патрони. Дозвільних документів на цю зброю у Лобачова не було.