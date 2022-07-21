В центрі Москви знайшли застреленим генерала ФСБ у відставці
В центрі Москви нібито застрелився відставний генерал ФСБ Євген Лобачов. Поліцейські, оглянувши місце події, виявили пістолет біля тіла 76-річного пенсіонера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які поширили цю інформацію.
Джерела місцевих ЗМІ у правоохоронних органах повідомили, що Лобачов страждав на важке захворювання. Передсмертної записки ексгенерала знайти не змогли. Також повідомляється, що він брав кілька кредитів та позичав гроші у родичів.
Під час обшуку його помешкання було знайдено карабін ОП-СКС, рушницю МЦ 21-12, магазин для пістолета ТТ та патрони. Дозвільних документів на цю зброю у Лобачова не було.
Нагадаємо, раніше у Росії знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії "Лукойл" Олександра Суботіна. Мільярдер помер під час сеансу у шамана.
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