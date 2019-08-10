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У центрі Москви почалися масові затримання

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 18:41
У центрі Москви почалися масові затримання
Фото: мітинг у Москві twitter.com/OgonWatch/)

Силовики почали затримувати людей, які гуляють по бульварах

У центрі Москви після узгодженого митинга на проспекті Сахарова почали затримувати людей. Про це повідомляють росЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що на мітинг у Москві прийшли близько 50 тис. осіб. При цьому МВС РФ повідомляє про 20 тис.

Повідомляється, що силовики почали затримувати людей, які гуляють по бульварах. Затримання виробляються на Чистопрудному бульварі і в метро Китай-місто. Прохід по багатьох вулицях в центрі Москви перекрито поліцією. Зокрема, поліція перекрила вулиці Маросейка, Солянка і Стару площу. Через оточення не пускають навіть журналістів. Також повідомляється, що в центр Москви перекидають додаткові наряди поліції, так як існуючих сил не вистачає, щоб перекрити всі маршрути руху колони людей.

ОВС-Інфо повідомляє про затримання 113 осіб. Затримання відбуваються в Москві, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, Брянську.

Зазначимо, московські влада погодила мітинг з кількістю учасників до 100 тис. осіб. За підсумками кампанії по збору підписів на підтримку кандидатів у депутати Мосміськдуми окружні виборчі комісії не зареєстрували 57 чоловік, більшість з яких є незалежними опозиційними кандидатами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до 14:40 на мітинг у Москві проти недопуску кандидатів на вибори в Мосгордумуна проспекті Сахарова прийшли понад 28 тис. осіб.

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