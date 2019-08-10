У центрі Москви почалися масові затримання

Фото: мітинг у Москві twitter.com/OgonWatch/)

Силовики почали затримувати людей, які гуляють по бульварах

У центрі Москви після узгодженого митинга на проспекті Сахарова почали затримувати людей. Про це повідомляють росЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що на мітинг у Москві прийшли близько 50 тис. осіб. При цьому МВС РФ повідомляє про 20 тис.

Повідомляється, що силовики почали затримувати людей, які гуляють по бульварах. Затримання виробляються на Чистопрудному бульварі і в метро Китай-місто. Прохід по багатьох вулицях в центрі Москви перекрито поліцією. Зокрема, поліція перекрила вулиці Маросейка, Солянка і Стару площу. Через оточення не пускають навіть журналістів. Також повідомляється, що в центр Москви перекидають додаткові наряди поліції, так як існуючих сил не вистачає, щоб перекрити всі маршрути руху колони людей.

ОМОН біжить затримувати протестувальників під дзвін дзвонів.



Росія, серпень 2019-го. Полотно. Масло



Відео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Нова Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

ОВС-Інфо повідомляє про затримання 113 осіб. Затримання відбуваються в Москві, Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, Брянську.

Зазначимо, московські влада погодила мітинг з кількістю учасників до 100 тис. осіб. За підсумками кампанії по збору підписів на підтримку кандидатів у депутати Мосміськдуми окружні виборчі комісії не зареєстрували 57 чоловік, більшість з яких є незалежними опозиційними кандидатами.

Протестувальників відтісняють на Маросейку



Олександра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/8pLB3uSUiQ — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до 14:40 на мітинг у Москві проти недопуску кандидатів на вибори в Мосгордумуна проспекті Сахарова прийшли понад 28 тис. осіб.