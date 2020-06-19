В центре Минска прошли массовые протесты

В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции. участники сформировали "цепь солидарности"

Как сообщает белорусская служба Радио Свобода и TUT.BY.

Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете проводился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.

"Цепь солидарности" начала формироваться на проспекте Независимости - главной улице Минска- около 18:00 и к 22:00 растянулась вдоль проспекта Независимости примерно на несколько километров.

Проезжающие мимо учасников акции автомобили сигналили в знак поддержки протестующих.

На акции был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой.

Отмечается, что на 23:20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться.

Некоторые из участников акции остались стоять в цепи и после полуночи.

Фото: протесты в Минске (svaboda.org, tut.by)

Отметим, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИКом. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов пройдёт с 5 по 14 июля.

Напомним, 18 июня Комитет госконтроля страны сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента, бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико по подозрению в финансовых махинациях.

Ранее Александр Лукашенко подверг критике потенциальных кандидатов на выборах и заявил, что не отдаст им страну.

Кроме того, Лукашенко отверг возможность переворота в стране и заявил, что полностью контролирует ситуацию.

Также Лукашенко назвал сторонников одного из кандидатов Сергея Тихановского, которые принимали участие в массовых акциях, "ветродуями", а также заявил, что "Майданов в Беларуси не будет".