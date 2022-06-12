В центре Мелитополя прогремел взрыв, есть раненые

В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
Сообщается, что во время "празднования" Дня России около 17:45 в районе танка на улице Героев Украины прогремел мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.
Предполагается, что взорвался автомобиль в районе офиса фейкового МВД Запорожской области. В результате пострадали двое мужчин и девушка, на место прибыли кареты скорой помощи.
По словам так называемого главы местных силовиков Алексея Селиванова, взрыв якобы организовали украинские военные. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.
Напомним, сегодня утром взрывы прогремели в оккупированном Бердянске Запорожской области. В результате инцидента часть города осталась без света.
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