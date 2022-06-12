У центрі Мелітополя прогримів вибух, є поранені

Повідомляється, що під час "святкування" Дня Росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Ймовірно, вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

Що кажуть окупанти

За словами так званого голови місцевих силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.