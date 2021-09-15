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В центре Львова женщине на голову упал кирпич: пострадавшую госпитализировали

Автор: Тиберий Юрик

На проспекте Свободы, 1/3, в Галицком районе на женщину с фасада дома упал кусок кирпича. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Варта 1".

Сообщается, что инцидент произошел во вторник, 14 сентября. Местную жительницу 1986 года рождения госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Львова с диагнозом: “закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рассеченная рана теменной области головы.

"Мы провели обследование здания и не обнаружили никаких признаков падения элементов фасада, на земле тоже нет никаких следов, никаких обломков", - отметил руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что в харьковском парке Горького на высоте остановился аттракцион "американские горки".

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Львов