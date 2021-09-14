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В харьковском парке на высоте остановились "американские горки": пострадавших нет

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Харьков, Вторник 14 сентября 2021 10:15
В харьковском парке на высоте остановились "американские горки": пострадавших нет Фото: в Харькове посетители парка застряли на аттракционе (2day.kh.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В понедельник, 13 сентября, в харьковском парке Горького на высоте остановился аттракцион "американские горки". В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Newsroom.

Как сообщили очевидцы, посетители аттракциона самостоятельно спустились по лестнице.

В пресс-службе парка Горького подтвердили факт инцидента и отметили, что технический отдел устанавливает причину неполадки.

"Аттракцион остановился при подъеме по неизвестной пока причине. Операторы помогли спуститься гостям, перезапустили аттракцион в тестовом режиме. Он работает нормально, посетители смогли после теста прокатиться. Технический отдел занимается поиском причин", - сообщил пресс-секретарь КП Андрей Кравченко.

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