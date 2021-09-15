У центрі Львова жінці на голову впала цегла: постраждалу госпіталізували

На проспекті Свободи, 1/3, у Галицькому районі на жінку з фасаду будинку впав шматок цегли. Постраждалу з травмами голови госпіталізували.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Варта 1".
Повідомляється, що інцидент стався у вівторок, 14 вересня. Місцеву мешканку 1986 року народження госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом: “закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови.
"Ми провели обстеження будинку і не виявили ніяких ознак падіння елементів фасаду, на землі теж немає ніяких слідів, ніяких уламків", - зазначив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.
Наразі обставини інциденту встановлюються.