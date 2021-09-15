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У центрі Львова жінці на голову впала цегла: постраждалу госпіталізували

Автор: Тіберій Юрик

На проспекті Свободи, 1/3, у Галицькому районі на жінку з фасаду будинку впав шматок цегли. Постраждалу з травмами голови госпіталізували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Варта 1".

Повідомляється, що інцидент стався у вівторок, 14 вересня. Місцеву мешканку 1986 року народження госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом: “закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, розсічена рана тім’яної ділянки голови.

"Ми провели обстеження будинку і не виявили ніяких ознак падіння елементів фасаду, на землі теж немає ніяких слідів, ніяких уламків", - зазначив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що в харківському парку Горького на висоті зупинився атракціон "американські гірки".

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Львів