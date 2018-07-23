В центре Львова неизвестный выстрелил в скрипачку

В девушку выстрелили, когда она играла на скрипке на площади Рынок

В центре Львова на площади Рынок неизвестный выстрелил в уличную скрипачку, девушка госпитализирована с ранением ноги. Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел 22 июля. Около 15:00 на площади Рынок неизвестный выстрелил в ногу 20-летней жительнице Миргорода Полтавской области. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия. По словам девушки, она играла на скрипке, когда вдруг почувствовала резкую боль. В больнице медики изъяли из раны металлический шарик, потерпевшую отпустили.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровно на стоянке возле рынка застрелили мужчину. Убитым оказался местный предприниматель.