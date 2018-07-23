У центрі Львова невідомий вистрілив у скрипальку

В дівчину вистрілили, коли вона грала на скрипці на площі Ринок

У центрі Львова на площі Ринок невідомий вистрілив у вуличну скрипальку, дівчина госпіталізована з пораненням ноги. Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що інцидент стався 22 липня. Близько 15:00 на площі Ринок невідомий вистрілив у ногу 20-річній жительці Миргорода Полтавської області. Передбачається, що постріл був зроблений з пневматичної зброї. За словами дівчини, вона грала на скрипці, коли раптом відчула різкий біль. В лікарні медики вилучили з рани металеву кульку, потерпілу відпустили.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Рівному на стоянці біля ринку застрелили чоловіка. Вбитим виявився місцевий підприємець.