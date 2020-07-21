В центре Луцка прогремели взрывы

В центре Луцка прозвучало несколько взрывов возле того места, где террорист Максим Кривош удерживает автобус с заложниками. Пострадавших в результате взрывов нет.

Об этом сообщает местное издание volynpost.

Сообщается, что были подорваны три взрывных пакета. При этом с места чрезвычайной ситуации время от времени доносятся выстрелы.

Тем временем в полиции отмечают, что взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Центр Луцка остается перекрытым.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что террорист уже шесть часов удерживает заложников, а также собрало все актуальные данные на текущий момент.

Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.

Также известно, что он распространяет свои требования, используя телефоны заложников. В 1994 году его арестовывали за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное ношение, хранение огнестрельного или холодного оружия. А в 2005 году его также привлекли к уголовной ответственности за бандитизм и хранение боеприпасов.