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В центре Луцка прогремели взрывы

Луцк, Вторник 21 июля 2020 16:18
В центре Луцка прогремели взрывы
Фото: захваченный автобус в Луцке (konkurent.ua)
Автор: РБК-Украина

Местные СМИ сообщают о подрыве взрывных пакетов

В центре Луцка прозвучало несколько взрывов возле того места, где террорист Максим Кривош удерживает автобус с заложниками. Пострадавших в результате взрывов нет.

Об этом сообщает местное издание volynpost.

Сообщается, что были подорваны три взрывных пакета. При этом с места чрезвычайной ситуации время от времени доносятся выстрелы.

Тем временем в полиции отмечают, что взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Центр Луцка остается перекрытым.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что террорист уже шесть часов удерживает заложников, а также собрало все актуальные данные на текущий момент.

Кроме того, стали известны подробности о луцком террористе Максиме Кривоше; по данным полиции, у него несколько судимостей.

Также известно, что он распространяет свои требования, используя телефоны заложников. В 1994 году его арестовывали за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное ношение, хранение огнестрельного или холодного оружия. А в 2005 году его также привлекли к уголовной ответственности за бандитизм и хранение боеприпасов.

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