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У центрі Луцька прогриміли вибухи

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 16:18
У центрі Луцька прогриміли вибухи
Фото: захоплений автобус в Луцьку (konkurent.ua)
Автор: РБК-Україна

Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив вибухових пакетів

У центрі Луцька пролунало кілька вибухів біля того місця, де терорист Максим Кривош утримує автобус із заручниками. Постраждалих в результаті вибухів немає.

Про це повідомляє місцеве видання volynpost.

Повідомляється, що було підірвано три вибухові пакети. При цьому з місця надзвичайної ситуації час від часу лунають постріли.

Тим часом у поліції зазначають, що вибухотехніки ГУНП у Волинській області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Центр Луцька залишається перекритим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що терорист вже шість годин утримує заручників, а також зібрало всі актуальні дані на поточний момент.

Крім того, стали відомі подробиці про луцького терориста Максима Кривоша; за даними поліції, у нього кілька судимостей.

Також відомо, що він поширює свої вимоги, використовуючи телефони заручників. У 1994 році його заарештовували за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне носіння зберігання вогнепальної або холодної зброї. А в 2005 році його притягли до кримінальної відповідальності за бандитизм і зберігання боєприпасів.

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